Dass der Pälzer in seiner Mundart gerne das „f“ weglässt, hat Brigitte Kern nach ihrem Umzug vom Bodensee nach Neustadt schnell bemerkt. „Wie sehr muss es aber die Pfälzer schmerzen, dass an der Tankstelle Pfälzer-Weinstraße Ost an der A65 der Buchstabe P verloren gegangen ist“, fragt sie. Dadurch blicken seit geraumer Zeit Autofahrer und Besucher der Raststätte, die sich an der Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen befindet, auf den Schriftzug „fälzer Weinstraße“. Brigitte Kern meint: „Wenn eine Tankstelle schon einen regionalen Namen trägt, besteht da nicht eine gewisse Verpflichtung, dass diese Namenszüge richtig geschrieben sind?“ Angesprochen ist die Unternehmensgruppe Tank und Rast. Ein Sprecher teilt auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, dass der Schaden durch einen Sturm entstanden sei. „Der Schadensfall wurd bereits bearbeitet, sodass wir zuversichtlich sind, Reisenden bald wieder den kompletten Namen der Tankstelle zeigen zu können.“