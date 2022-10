Seit 2013 tourt das „Galerie mobil“ durch die Südpfalz und das Elsass. Nun hat der zu einem Galerieraum umgebaute Übersee-Container einen neuen Anstrich erhalten. Schüler des Pamina-Gymnasiums Herxheim haben den Container während der diesjährigen Kulturtage an der Südlichen Weinstraße nach ihren Entwürfen gestaltet. So steht das Deutsche Weintor in Schweigen-Rechtenbach aktuell ganz im Zeichen der Graffitikunst.

Mehrere Wochen lang haben die Zwölftklässler des Leistungskurses Bildende Kunst an dem Konzept für das Kunstwerk getüftelt, das den Namen „Connect“ erhielt: als Verbindung zwischen der Kunst und den Menschen, wie Simon Lietzmann, Schulleiter und Kunstlehrer am Pamina-Gymnasium, erklärte. Auf hellem Untergrund finden sich schwarze und orangerote Konturen und Skizzen, unter anderem von Skeletten oder einem menschlichen Herz.

Tatkräftig unterstützt wurden die Schüler vom international bekannten Graffitikünstler Thomas Baumgärtel. Die entstandenen Skizzen und Entwürfe werden später als Ausstellung in der „Galerie mobil“ präsentiert. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.