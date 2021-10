Das 1739 Art Café in Landau und das griechische Restaurant Poseidon in der Martin-Luther-Straße 17 in Landau laden zu einer Vernissage mit Ausstellung am Samstag, 30. Oktober, 15 Uhr, im Heiligenthaler Hof ein. Im Gewölbekeller, der vom Hof aus zugänglich ist, werden Werke des Landauer Fotodesigners Wilfried Brosinsky ausgestellt. Die Veranstalter verbinden das mit kulinarischen Leckereien. Das Weingut Schneider aus Godramstein serviert Zwiebelkuchen und Flammkuchen mit neuem Wein. Die Privatrösterei Gaumenfreuden brüht den Kaffee. Der Sektempfang wird musikalisch begleitet vom Duo Jonny Rieger & Ralf Bereswill. Tickets gibt es im Café und Restaurant oder unter Telefon 0173 2903278.