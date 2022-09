Das Forstamt Haardt lädt anlässlich der Deutschen Waldtage am Wochenende vom 16. bis 18. September zu drei Veranstaltungen in der Region ein. Die Waldtage stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Biologische Vielfalt erleben“, teilt das Forstamt mit Sitz in Landau mit.

Am Freitag, 16. September, 16 Uhr, gibt es einen Waldspaziergang mit Förster Konrad Gollong, Treffpunkt ist der am Parkplatz Windhof an der Trifelsstraße. Am Samstag, 17. September, gehen die Teilnehmer mit Forstamtsleiter Michael Leschnig der Frage „Wie gehen wir Forstleute mit unserem Wald in der Klimakrise um?“ nach. Treffpunkt: Parkplatz Armbrunnen Steigstraße (an der Verbindungsstraße Eußerthal-Taubensuhl). Am Freitag, 23. September, gibt es dann eine Waldführung mit Förster Jens Bramenkamp im Stadtwald Neustadt. Treffpunkt ist der Parkplatz Kaltenbrunner Hütte.

Mit den Veranstaltungen wolle das Forstamt den Wald, seine Funktionen und Leistungen für die Menschen erlebbar machen. Im Austausch mit den Förstern erfahren die Waldbesuchenden, wie es um die Vielfalt im Ökosystem Wald steht und was zu tun ist, um diese Vielfalt und damit auch die vielfältigen Funktionen des Waldes zu erhalten und zu schützen. Denn: Der Wald trage zum Schutz von Klima, Wasser und Boden bei und sei Lebensraum für Tiere und Pflanzen, betonen die Mitarbeiter des Forstamts. Gleichzeitig bringe er den Menschen in vielfältiger Weise Nutzen, er bietet Erholung, sichert Arbeit und liefert den nachwachsenden Rohstoff Holz.

Anmeldung

Anmeldungen bis zum Donnerstag per E-Mail an mario.biwer@wald-rlp.de oder unter Telefon 06341 9278122.