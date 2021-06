Der neue SPD-Landtagsabgeordnete Florian Maier übernimmt den Bürgertreff in der Nußbaumgasse 10 in Landau von seinem Vorgänger Wolfgang Schwarz. Das Büro sei täglich zwischen 9 und 14 unter Telefon 06341 3470888 erreichbar, teilt Maier mit. Sprechstunden könnten telefonisch oder per E-Mail an kontakt@florianmaier-mdl.de vereinbart werden.