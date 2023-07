Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Autohaus Horn in Landau ist in der Nacht zu Samstag ausgebrannt. Ein Raub der Flammen wurden nicht nur das Gebäude und die Fahrzeuge in der Ausstellung, sondern auch die Autos, die an der Südseite außerhalb standen. Weil das Dach aus Eternitplatten bestand, könnte Asbest freigesetzt worden sein.

Am Sonntagmittag künden nur noch der intensive Brandgeruch und die Dauerberieselung in der Ruine von dem Desaster in der Nacht auf Samstag. Vereinzelt bleiben Passanten stehen. Zaungäste