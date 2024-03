Einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei löste am Dienstag, 19. März, gegen 13.20 Uhr ein brennender Topf mit Öl in einer Wohnung in Niederotterbach aus. Das Öl hatte sich entzündet und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Gebäude- und Personenschaden ist nicht entstanden. Achtung: Brennendes Öl oder Fett darf keinesfalls mit Wasser gelöscht werden, weil das Wasser explosionsartig verdampfen und Öltröpfchen mit sich reißen würde. Das kann zu schweren Brandverletzungen führen. Man kann dem Feuer die Luft entziehen, indem man einen Deckel oder eine Löschdecke auf den Topf legt, ansonsten braucht man einen speziellen Feuerlöscher der Brandklasse F, der einen Löschschaum enthält.