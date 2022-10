Die Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein lädt für Sonntag zur dritten Felsenwanderung entlang der sechs Naturdenkmäler rund um das Dorf ein. Die gut beschilderte Route führt über achteinhalb Kilometer entlang landschaftsprägender Felsen, die von der Naturschutzbehörde wegen ihrer außergewöhnlichen Erscheinung als Denkmäler deklariert wurden. Diese sechs Buntsandsteinfelsen prägen das Ortsbild der Gemeinde wesentlich. Gestartet werden kann zwischen 10 und 13 Uhr an der Berglandhalle. Die Stationen sind bis 16 Uhr besetzt, an diesen ist für Verpflegung gesorgt. Ab 14 Uhr gibt es Livemusik mit den Kaiserbachmusikanten und Gouschler Feuerwehr-Flammkuchen an der Berglandhalle. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Die Teilnahme ist kostenlos, festes Schuhwerk wird für die Wanderung empfohlen.