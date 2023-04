Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Familie aus der Vorderpfalz ist sauer. Der Ausflug in Rhodt sollte in dem Café an der Talstation der Rietburgbahn ausklingen. Stattdessen bereuen sie ihren Besuch. Sie fühlen sich von einer Kellnerin rassistisch beleidigt. Im Fokus des Geschehens: ein Nachtisch.

Tina Dörr möchte den Vorfall auf dem Terrassencafé an der Talstation der Rietburg in Rhodt nicht einfach hinnehmen. „So etwas möchte ich nicht totschweigen“, erklärt die Familienmutter, wieso sie sich an die RHEINPFALZ gewandt hat. Dörr wollte am vergangenen Wochenende mit ihrem Mann und ihrem Kind wieder einen schönen Tag in der Südpfalz verbringen. „Wegen unseres Kindes besuchen wir regelmäßig die Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben“, berichtet die Vorderpfälzerin. Dieses Mal haben die Gäste das Herumtollen auf der Anlage mit einer Fahrt auf die Rietburg verbunden. Ein tolles Erlebnis sei das gewesen – das Ende des Ausflugs habe sie jedoch fassungslos gemacht.

Zurück an der Talstation, kehrte die Familie für Kaffee und Kuchen in das dortige Terrassencafé ein. Dabei bekam sie Lust auf einen Schokokuss. So lautet heute die politisch korrekte Bezeichnung für die mit Schaumzucker gefüllte und mit Schokolade überzogene Süßigkeit. „Schon bei der Bestellung an der Theke merkte mein Mann, dass sich die Angestellte an der Bezeichnung irgendwie störte oder nicht verstand. Er musste den Begriff mehrmals wiederholen“, meint Dörr.