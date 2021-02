Das in der Horststraße aufgestellte „Geisterfahrrad“ ist gestohlen worden. Das weiß gestrichene Fahrrad war vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) als Mahnmal für das Opfer eines tödlichen Verkehrsunfalls aufgestellt worden. Er hatte damit eine Idee aus den USA aufgegriffen. Am 25. Januar hatte in der Horststraße in Höhe des Norma-Parkplatzes ein Lastwagen einen Radfahrer überrollt. Die Witwe bezweifelt die bisherige offizielle Darstellung, dass ihr Mann auf der verkehrten Seite auf dem Radweg unterwegs gewesen sei. Der ADFC hatte das Rad erst vor wenigen Tagen an der Unfallstelle solide befestigt. Doch am Donnerstagabend war es bereits nicht mehr da, als ein Freund des Verunglückten eine Kerze aufstellen wollte. Die Stadtverwaltung Landau sagt, dass sie das Fahrrad nicht entfernt hat und dass es dafür auch keinen Grund gegeben hätte. Der Polizei ist der Vorfall bekannt; sie ermittelt, wie eine Pressesprecherin bestätigt. Dass es sich um einen bloßen Diebstahl gehandelt hat, ist unwahrscheinlich; das Rad war nicht mehr verkehrstüchtig.