Am Dienstag, 19. März, wurde der Polizei Landau gegen 1.30 Uhr eine Explosion im Bereich des Bahnhofes in Rohrbach gemeldet. Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte den Fahrkartenautomaten gesprengt. Entwendet wurde nichts, es entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden. Fahrkartenautomaten werden immer wieder mal gesprengt. Im September hatten sich zwei 15-Jährige schwer verletzt, als sie in Neuenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) zwei Fahrkartenautomaten in die Luft gehen ließen. Im Oktober gab es einen Fall in Stade/Niedersachsen, im November einen in Worms. Dort war auch schon im März vor einem Jahr ein Ticketautomat gesprengt worden. In beiden Fällen waren die Täter aber nicht an die Geldkassette gelangt. Die Polizei ermittelt zum Rohrbacher Fall und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.