Die Südpfälzer Verwaltungsspitzen fordern den Beibehalt der Verstärkerbusse im Schulverkehr auch nach den Sommerferien. In einem Schreiben an die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) und Mobilitätsministerin Anne Spiegel (Grüne) plädieren die Landräte Dietmar Seefeldt und Fritz Brechtel sowie der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch dafür, dass der Einsatz der Verstärkerbusse im Schülerverkehr mit Beginn des neuen Schuljahrs fortgesetzt wird. In der Pressemitteilung vom Freitag heißt es: „Auch wenn sich die Pandemielage derzeit entschärft hat, kann es sein, dass gerade durch verschiedene Corona-Mutationen mit einer ,vierten Welle’ im Spätjahr gerechnet werden muss.“ Nur mit zusätzlichen Bussen könne eine beengte Situation in den Bussen vermieden werden, schließlich werde ein Großteil der Schüler im Herbst noch nicht geimpft sein. Die Kommunen bräuchten bereits vor Beginn der Sommerferien Planungssicherheit.