Knapp an einem Unfall vorbeigeschrammt sind zwei Autofahrer am Samstagmittag auf der K45 in Höhe des Birkenhofes bei Impflingen, weil sich einer von ihnen zu einem waghalsigen Manöver hinreißen ließ. Wie die Polizei mitteilt, überholte ein Audi-Fahrer von der B38 kommend in Richtung Insheim gleich zwei Fahrzeuge auf einmal. Weil Gegenverkehr kam und zudem ein vorausfahrendes Auto abbog, musste er knapp vor einem Opel-Fahrer mit Anhänger einscheren. Dieser musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei blockierte die Auflaufbremse des Anhängers. Beide Fahrer stoppten ihre Fahrzeuge und lieferten sich einen verbalen Disput. Noch bevor die alarmierte Polizei eintraf, machte sich der Audi-Fahrer jedoch vom Acker. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung eingeleitet, die Polizei ermittelt in dem Fall. Hinweise an die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de. Von Interesse sei insbesondere der Fahrer des Fahrzeugs, das sich zum Tatzeitpunkt im Gegenverkehr befand, teilt die Polizei mit.