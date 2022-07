Eine Mercedesfahrerin hat am Donnerstag erfolglos Unfallflucht begangen. Laut Polizei war die Frau eine Verkehrinsel in der Böchinger Straße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr sie am Ortsausgang über eine Verkehrsinsel und richtete dort erheblichen Sachschaden an. Die Frau habe sich daraufhin zunächst aus dem Staub gemacht, kam nach Angaben der Polizei aber nach wenigen Minuten wieder zurück, um sich einen Überblick über das Schadensausmaß zu machen. Nach der Begutachtung setzte sie ihre Fahrt fort, ohne die Polizei zu informieren. Zeugen hatten jedoch ihr Nummernschild notiert. Anhand des Kennzeichens konnte die Halteradresse ausfindig gemacht werden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.