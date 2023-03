In Kirrweiler wird ein Arbeitskreis „Energie“ gegründet. Dabei geht es um die konkrete Ausgestaltung und Festlegung gemeinsamer Ziele für die Energieversorgung. Hintergrund ist, dass in dem Ort eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Nähe der Autobahn errichtet werden soll, in Kooperation mit der Bürgerstiftung Pfalz und der Zukunftsdorf eG. Der Arbeitskreis wird das Projekt begleiten sowie Controlling und Kommunikation mit den Bürgern übernehmen. Wer sich einbringen möchte, kann sich beim i-Punkt melden unter Telefon 06321-5079 oder per E-Mail an info@kirrweiler.de.