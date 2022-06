Am Wochenende sind Unbekannte in ein Lottogeschäft eingebrochen. Laut Polizei verschafften sich die Täter zwischen Freitag und Samstag Zutritt zu dem Geschäft, indem sie die Eingangstür gewaltsam aufbrachen. Die Diebe entwendeten einen geringen Bargeldbetrag sowie mehrere Rubbellose. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und Fahrzeugen im Bereich Gossersweiler-Stein nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.