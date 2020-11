Das Seitenfenster einer Physiopraxis in der Altdorfer Hauptstraße haben Unbekannte zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, aufgehebelt. Laut Polizei haben die Täter nur einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.