Ein leicht alkoholisierter 39-jähriger Porschefahrer hat am Samstag gegen 15.50 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße von Dierbach Richtung L544 (Kreisel Oberhausen – Niederotterbach) den Fahrer eines Ackerschleppers verletzt und exorbitanten Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei berichtet, kam der wohl zu schnell fahrende Mann in einer Rechtskurve nach zu weit nach links und prallte seitlich auf einen entgegenkommenden Ackerschlepper mit Anbauteil. Durch den Aufprall wurde der Ackerschlepper umgeworfen und schlug mit der Beifahrerseite auf die Fahrbahn auf. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt und konnte nach einem kurzen Check durch das Rote Kreuz nach Hause. Der Schaden am Schlepper muss laut Polizei noch genau erhoben werden.

An dem Auto wurde die vordere linke Seite stark eingedrückt, die Aufhängung des Vorderrades abgerissen, die A-Säule und die Front stark beschädigt. Vermutlich liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 100.000 Euro vor, schätzt die Polizei. Die Insassen blieben unverletzt. Die Beamten haben dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und den Führerschein sichergestellt.