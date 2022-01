Beim Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz ist ein Antrag auf Genehmigung einer dritten Bohrung für das Geothermiekraftwerk Landau eingegangen. Das hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Dienstagabend dem Hauptausschuss berichtet. Mit der Bohrung wollen die Betreiberfirma Geox und der Eigentümer IKAV, ein Investmentfonds, den Wasserdurchsatz im Kraftwerk erhöhen. Das soll den Betrieb störungsfreier machen, die Energieausbeute erhöhen und möglicherweise künftig auch einmal die Gewinnung rentabel machen. Die Stadt hat bei der Genehmigung keine Mitsprachemöglichkeit, will aber einen externen Experten einschalten, der das Genehmigungsverfahren begleitet und auf eventuelle Risiken aufmerksam macht.