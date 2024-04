Nicht weniger als „ein neues Zeitalter für die Polizei“ ist angebrochen. Jedenfalls verkündet das der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling. Was er meint, ist der Umstieg vom Diesel- auf den E-Streifenwagen. Aber: Ist die Polizei überhaupt vorbereitet auf dieses Zeitalter? Wohl eher nicht. Denn es braucht eine Änderung des Landespolizeigesetzes. Beamte, die mit ihrem neuen Elektroflitzer einer Verbrecherbande mit Dieselmotorisierung hinterher rasen, müssen künftig eine Auszeit nehmen dürfen. Eine halbe Stunde lang müssen die Flüchtigen dann stehenbleiben und warten. Entweder darauf, dass der E-Streifenwagen wieder aufgeladen ist. Oder aber darauf, dass die Verfolger schnell zur Wache gefahren sind, auf den guten alten Diesel umgesattelt haben und wieder an der Stelle angekommen sind, an der die Auszeit genommen wurde. Aus Gründen der Fairness müsste das natürlich auch umgekehrt gelten. Wenn also die Verbrecher tanken müssen, dürfen sie auch eine Pause beantragen. Allerdings schriftlich in dreifacher Ausfertigung beim Innenministerium. Denn auch das neue Zeitalter macht aus Deutschland nicht Digitalistan.