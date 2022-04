Bad Bergzabern. „Bist du stark genug für das härteste Schülerpraktikum Deutschlands?“ Das fragt die Bundespolizei in Bad Bergzabern, die vom 15. bis 17. Juli wieder zu ihrer „Panther Challenge“ einlädt. 99 Schüler erleben an drei Tagen hautnah, wie das Berufsleben eines Bundespolizisten aussieht. Ab sofort sind Bewerbungen möglich.

Die Schüler werden Uniform eingekleidet und in Gruppen und Züge aufgeteilt. An drei anspruchsvollen Tagen sollen die Polizei-Praktikanten Teamgeist, Intelligenz und Fitness bei inszenierten Demonstrationslagen, beim Einsatztraining und beim Bewältigen verschiedener Challenges im Team unter Beweis stellen. Die Übernachtung ist in Zelten auf dem Abteilungsgelände vorgesehen. Daneben gibt es Informationen rund um die Bundespolizei, die Ausbildung und Karrierechancen.

Bewerber müssen zwischen 14 und 21 Jahren alt sein, sportlich aktiv und charakterstark sein und dürfen keine gesundheitlichen Einschränkungen haben. Voraussetzung ist ein anvisierter mindestens mittlerer Bildungsabschluss sowie gute Noten in Sport, Deutsch und Englisch. Auch französische Schüler sind willkommen. Weitere Infos gibt es von der Einstellungsberatung unter Telefon 06432 8007-1920 oder -1922 und oder per E-Mail an bpolak.sb41.pantherchallenge.bbz@polizei.bund.de.