Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der Olympiade der Köche Anfang Februar in Stuttgart versammelt sich die internationale Kochelite. Mit am Start ist ein Nachwuchskoch aus Landau. Mit erst 19 Jahren kocht Zeus Lauer in der deutschen Köchenationalmannschaft. Privat liebt er Thai-Currys, der Familie wegen.

Eine Kaninchenroulade mit konfierter Petersilienwurzel. Dazu eine Champignon-Beurre-Blanc. Und das alles auf einem Teller kunstvoll in Szene gesetzt. Wenn Zeus Lauer Bilder von seiner Arbeit zeigt, ist