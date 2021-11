Der Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Landau, Volker Janke, hat sich bereiterklärt, für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stehen. Die Amtszeit Jankes endet am 18. März. Alle zehn Jahre steht bei die Neuwahl eines Dekans an. Vorbereitend dazu wählte die Synode Synodalausschuß. Der Kirchenbezirk umfasst große Teile der Südlichen Weinstraße und grenzt an die Dekanate Bad Bergzabern, Pirmasens, Germersheim und Neustadt.