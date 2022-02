Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hat bei seiner Mitgliederversammlung in der Landauer Festhalle einen neuen Vorstand für den Kreisverband Südliche Weinstraße gewählt. Die Wahl war nötig, weil die Delegiertenversammlung des Dehoga Rheinland-Pfalz schon im August eine neue Satzung und die Fusion der bisherigen Dehoga-Kreisverbände Bad Bergzabern, Edenkoben und Landau zum neuen Kreisverband Südliche Weinstraße beschlossen hatte. Bei der Versammlung wurde Thomas Langhauser einstimmig zum Kreisvorsitzenden gewählt. Er ist Hotelier des Klimahotels Gutshof Ziegelhütte in Edenkoben und seit Jahren Dehoga-Präsidiumsmitglied auf Landesebene. Als stellvertretender Kreisvorsitzender für die nächsten vier Jahre wurde Sebastian Kirchner (Hotel Pfälzer Wald in Bad Bergzabern) gewählt. Esther Jäger (Zehntkeller in Leinsweiler) wurde zur Schriftführerin gewählt. Beisitzer sind Oliver Hasert (Parkhotel Landau Betriebs GmbH in Landau) und Gunther Holzhauer (Rinnthal), der jahrelang als Kreisvorsitzender von Bad Bergzabern ehrenamtlich tätig war, sowie Werner Mücke (St. Martiner Castell in St. Martin).

Laut Landesverband hat der Kreisvorstand seine Arbeit schon zu Jahresbeginn aufgenommen. Der Verband informiert im Internet unter www.dehoga-rlp.de.