Bevor am Samstag, 27. Mai, die Badesaison in Edesheim beginnt, gibt es von Montag bis Freitag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, einen Dauerkartenvorverkauf im Freibad, wie die Verbandsgemeinde Edenkoben mitteilt. Es gelten dieses Jahr neue Öffnungszeiten. Gebadet werden kann montags und dienstags, 12 bis 20 Uhr, mittwochs bis sonntags sowie an Feiertagen, 8 bis 20 Uhr.