Sie werden es bereits bemerkt haben: Die Shell-Tankstelle in der Weißenburger Straße am südlichen Ortseingang Landaus wird saniert. Man hoffe, die Sanierung sei bis Anfang April abgeschlossen, antwortet Shell mit einiger Verzögerung auf eine Anfrage der RHEINPFALZ. Die Gebäude und das Dach sollen neu angestrichen werden, informiert eine Sprecherin. Weiterhin sollen die Kundentoiletten modernisiert werden. Auch im Shop werde sich einiges ändern: Er wird umgebaut, es sollen auch mehr Produkte angeboten werden. Damit werden die Veränderungen wohl noch nicht abgeschlossen sein: Shell plane, eine E-Ladesäule in der zweiten Jahreshälfte aufzustellen. Getankt werden kann weiterhin.