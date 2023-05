Landau kann den ersten Leuchtturm des landesweiten Modellprojekts „Kommune der Zukunft“ vorweisen. Das lockt sogar den Innenminister nach Dammheim. Dort gibt es nun eine „Neue Mitte“. Die Bürger feiern.

Vor knapp einem Jahr war der Startschuss für die Neugestaltung des Dorfmittelpunkts in dem Landauer Stadtdorf gefallen. Am Wochenende konnten Innenminister Michael Ebling (SPD), Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) sowie Ortsvorsteher und SPD-Landtagsabgeordnetem Florian Maier gemeinsam mit weiteren Vertretern der Politik und vielen Dammheimern die offizielle Eröffnung feiern. Das Besondere: Die Dammheimer „Neue Mitte“ ist ein Leuchtturmprojekt, dessen Umsetzung im Zuge des landesweiten Modellprojekts „Kommune der Zukunft“ vom Land Rheinland-Pfalz finanziell gefördert wurde.

„Uns als Landesregierung ist es besonders wichtig, dass sich Menschen in ihrem Heimatort wohlfühlen und ihnen genügend Möglichkeiten für eine aktive und attraktive Freizeitgestaltung geboten werden. Aus diesem Grund ist es von größter Bedeutung, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Entwicklungsprozessen mit eigenen Ideen einbringen“, sagte Innenminister Michael Ebling laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die Beteiligung der Dammheimer sei vorbildlich gewesen, als es darum gegangen sei, ihr Stadtdorf und die „Neue Mitte“ mitzugestalten. „Ich bin mir sicher, dass die ,Neue Mitte’ das Lebensumfeld der Dammheimerinnen und Dammheimer bereichern und ein weiterer attraktiver Anziehungspunkt hier in Landau und der Region sein wird.“

Die Dammheimer freue sich über ihre »Neue Mitte«. Foto: Stadt Landau

Langgehegter Wunsch

Die „Neue Mitte“ liegt zwischen Spielplatz und Mehrzweckhalle in Dammheim. Dort wurden im zurückliegenden Jahr der Vorplatz der Halle umgestaltet, ein halbrunder Sitzbereich mit Bühne gebaut und der Parkplatz befestigt – ein langgehegter Wunsch der Dammheimer. In einem zweiten Bauabschnitt wurde die angrenzende Bornheimer Straße mitsamt verkehrsberuhigender Maßnahmen ausgebaut, um einen Übergang zum gegenüberliegenden Spielplatz zu schaffen. Die Kosten belaufen sich auf knapp 344.000 Euro für die „Neue Mitte“, wovon das Land Rheinland-Pfalz im Zuge von „Kommune der Zukunft“ 60 Prozent übernimmt, und rund 148.000 Euro für den Ausbau der Bornheimer Straße. Federführend begleitet wurde das Bauprojekt vom städtischen Bauamt und dessen Mobilitätsabteilung. Den Prozess „Kommune der Zukunft“ in den Stadtdörfern betreut bei der Stadtverwaltung Dorfentwicklungspartner Jochen Blecher.

„Der neue Mittelpunkt in unserem Stadtdorf Dammheim ist ein ganz wichtiges Projekt zur Stärkung der Dorfgemeinschaft“, zeigte sich Dominik Geißler begeistert. Sein Dank gelte dem Land Rheinland-Pfalz, das mit dem Modellprojekt „Kommune der Zukunft“ eine wichtige Förderlücke geschlossen habe. „Ich freue mich gemeinsam mit den Dammheimerinnen und Dammheimern, dass sie jetzt über eine neue, moderne Dorfmitte mit ganz viel Aufenthaltsqualität und Platz für Veranstaltungen verfügen – das wird das Dorfleben noch mal richtig in Schwung bringen“, ist der Oberbürgermeister überzeugt.

Ein Schatz

Ortsvorsteher Florian Maier sprach gar von einem Meilenstein für die Dorfentwicklung in Dammheim. „Der Bereich rund um die Turnhalle ist der wichtigste Ort für unser Dorfleben“, so Maier. „Dass wir eine stadteigene Fläche haben, die vom Spielplatz bis zur Grünfläche hinter dem Sportplatz geht, ist ein Schatz, den wir noch mehr nutzen müssen. Unser Ziel ist es, für mehr Aufenthaltsqualität und noch mehr Leben in der Mitte unseres Dorfes zu sorgen. Der neugestaltete Platz ist ein bedeutender Schritt, den wir auf diesem Weg gegangen sind.“