Drei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstag gegen 14.40 Uhr in Landau an der Kreuzung Horststraße/Horstring. Nach Angaben der Polizei wollte offenbar eine 29-jährige Fahrerin, die aus dem Horstring kam, die Kreuzung trotz Rotlichts überqueren, um in die Schneiderstraße zu gelangen. Dabei stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten Auto zusammen. Drei Menschen wurden leicht verletzt, mussten aber teilweise in Krankenhäusern behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen.