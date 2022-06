Nach aktuellem Stand sind in der Südpfalz 274 (Vortag 294) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, davon (am dritten Tag in Folge) 139 im Kreis Germersheim, 103 (103) im Kreis Südliche Weinstraße und 32 (52) in Landau. Die Inzidenzen: Germersheim 560 (575), SÜW 543 (546), Landau 497 (523).