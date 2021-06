In der Südpfalz gehen die Infektionszahlen weiter zurück. Von Mittwoch auf Donnerstag sind im Kreis Germersheim acht Neuinfektionen nachgewiesen worden, keine im Kreis Südliche Weinstraße und eine in Landau. Das schlägt sich auch bei den Inzidenzen nieder (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen): Der Wert liegt in Landau bei 4,3, im Kreis SÜW bei 5,4 und im Kreis Germersheim bei 20,2. Die landesweite Inzidenz ist um 0,6 auf 20,0 gefallen.