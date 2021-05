Die grün-schwarz-gelbe Koalition im Landauer Stadtrat ist diskussionsfreudig, aber läuft geschmeidig. Das ist die Einschätzung der CDU-Fraktionsvorsitzenden Susanne Burgdörfer nach gut einem Jahr im Amt.

Burgdörfer, Leiterin des protestantischen Hauses der Familie in Landau, war als Quereinsteigerin zur Stadtpolitik gestoßen und fand sich für sie selbst ein wenig überraschend im März 2020 als Nachfolgerin des früheren Landtagsabgeordneten Peter Lerch an der Spitze der Fraktion wieder – und das in der ersten Welle der Corona-Pandemie, die nahezu sämtliche bewährte Arbeitsformen über den Haufen geworfen hat. „Eine Sabotage der Normalität“, sagt Burgdörfer dazu. Nur ein kleines Beispiel dafür: Ein als CDU-Mobil bezeichneter Anhänger, mit dem Partei und Fraktion vor Ort gehen und Bürger treffen wollten, hatte Burgdörfer zwar vorgestellt, aber er sei kaum im Einsatz gewesen.

Die Krisenbewältigung habe trotz aller Probleme funktioniert, sagt die Fraktionsvorsitzende heute und nennt als Beispiele, dass die Stadt schnell Hilfen aufgebaut habe, zusammen mit dem Kreis Südliche Weinstraße zusätzlich zum Impfzentrum in Wörth ein weiteres in Landau eingerichtet habe, dass ein glücklicherweise nie benötigtes Hilfskrankenhaus aus dem Boden gestampft worden sei und zuletzt beispielsweise in einer großen konzertierten Aktion Abluftanlagen in den Schulsälen montiert worden sind eine Arbeit, bei der auch ihre Fraktion aktiv Hand angelegt habe.

Es wird um viele Themen gestritten – „in gutem Sinne“

Wenig Spaß habe die Haushaltsberatung im Zeichen von Corona gemacht, räumt Burgdörfer ein. Trotz aller Probleme sei der Haushalt von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) genehmigt worden, und trotz aller Engpässe sei es gelungen, zwei Stellen für die Schulsozialarbeit durchzusetzen, die nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Pandemie und der großen Belastung vieler Familien von großer Bedeutung sei. Auch die Stadtentwicklung könne weitergehen. Als besonderen Erfolg ihrer Fraktion nennt sie die Neubaugebiete in allen Stadtdörfern – ein Thema, das in den Zeiten von Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer (SPD) eher verpönt war. Stichworte: Flächenverbrauch und Innen- vor Außenentwicklung. Beim Wohnen in Landau setze ihre Fraktion auf einen Mix aus Angeboten für Menschen mit höheren Ansprüchen und für solche mit geringerem Einkommen. Dass das Gebäudemanagement (GML) inzwischen sozial geförderten Wohnraum baut – als nächstes sind Wohnungen in der Haardtstraße geplant –, hält sie für einen großen Erfolg.

Innenstadt wichtiges Thema

Die Zusammenarbeit in der Koalition funktioniere, sagt Burgdörfer, auch wenn um viele Themen „in gutem Sinne“ gestritten werde. Es gebe teils sehr unterschiedliche Meinungen. Als Beispiel nennt sie Maßnahmen zum Klimaschutz oder insbesondere die Verkehrspolitik, wo die Positionen bisweilen weit auseinanderlägen. Aber es gebe auch bei allen den Willen, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Auch wenn konträr diskutiert werde, gebe es eine gute Vertrauensbasis.

„Die Augen verschließen hilft nicht“, sagt Burgdörfer zur Zukunft der Innenstadt, wozu es kürzlich eine große Expertenanhörung gegeben hat, bei der unter anderem deutlich wurde, dass der Handel künftig wohl nicht mehr das prägende Element sein wird und dass andere Zugpferde gefordert sind, die es jedoch erst noch zu finden gilt. Burgdörfer ist jedoch überzeugt davon, dass beispielsweise die Investoren für einen Neubau anstelle des Kaufhofs und zur Wiederbelebung der Uferschen Höfe in Abstimmung mit der Stadt die Weichen richtig stellen.