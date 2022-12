Jürgen Gieger aus Albersweiler, der heute in Annweiler lebt, ist ein moderner Weihnachtsmann. Daher trägt er ein etwas ungewöhnliches Kostüm. Aber der 63-Jährige, der nicht immer Glück im Leben hatte, trägt auch das Herz am rechten Fleck. Erst hatte es ihm eine Mehlallergie unmöglich gemacht, seinen Beruf als Bäcker weiter auszuüben, dann wurde er Berufskraftfahrer, bekam jedoch einen Bandscheibenvorfall. Heute ist er Frührentner. Vor zweieinhalb Jahren sei seine Frau gestorben, was ihn in eine tiefe Depression gestürzt und in den Alkohol getrieben habe, erzählt Gieger. Doch er habe sich rausgeschafft aus dem Loch. Weil seine Frau Kinder über alles geliebt habe, sie aber keine eigenen hätten, wolle er nun anderen etwas Gutes tun. Gieger hat sich deshalb beim historischen Karussell der Familie Hartmann auf dem Landauer Nikolausmarkt aufgestellt und Kinder zu Brezeln (insgesamt hatte er 150 Stück besorgt) und Freifahrten eingeladen. Am 6. Dezember hatte er Kindern dort schon einmal 250 Fahrten spendiert.