Gute Nachrichten für Radfahrende und Landwirtschaft: Beide Wirtschaftswegebrücken über die B10 sind wieder befahrbar, teilt die Stadt Landau mit. Es handelt sich um die Übergänge am Nußdorfer Weg und in der Verlängerung der Oskar-von-Miller-Straße zwischen Gillet und Pfalzwerken. Nun ist für den Rad- und Wirtschaftsverkehr wieder eine kurze Umleitung von und nach Walsheim entlang der L516 verfügbar. „Damit sind die bisher nötigen längeren Umleitungsvarianten nun endlich Geschichte“, freut sich Landaus Verkehrsdezernent Lukas Hartmann. Ab 2023 solle dann die geplante neue Geh- und Radwegebrücke im Zuge der Pendler-Radroute Neustadt-Landau in der Nähe des Kreisels L516/B10 gebaut werden, die planmäßig ab dem Frühjahr 2024 für den Radverkehr nutzbar sein werde.

Info



Der genaue Verlauf der aktuellen Umleitung ist über den Routenplaner auf www.radwanderland.de einsehbar. Dazu muss im Reiter „Eigenschaften“ unter „Einstellungen“ das Feld „Umleitungen“ aktiviert werden.