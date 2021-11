Der Birkweiler Weinwinter fällt in diesem Jahr erneut aus. Das teilt der Vorstand der Weinfreunde mit. Der Weinwinter, der traditionell am zweiten Adventswochenende veranstaltet wird, zeichnet sich durch weihnachtlichen Lichterglanz, das Flanieren durch romantische Winzerhöfe und die kulinarischen Verkostungen in den Weinkellern der teilnehmenden Birkweiler Winzer aus. Gründe für die Absage sind nicht nur die steigenden Corona-Zahlen, sondern ist vor allem die Tatsache, dass die Umsetzung aller Maßnahmen im Dorf und in den romantischen Weinkellern und Winzerhöfen im Innenraum nicht gewährleistet werden kann. Der Vorstand der Weinfreunde Birkweiler hofft nun aufs nächste Jahr. Geplante Termine für 2022 gibt’s unter www.weinjahreszeiten.de