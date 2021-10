Eine 82-Jährige ist am Sonntagmittag in Bad Bergzabern einem Betrüger zum Opfer gefallen. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau an einem Bankautomat im Woodbachweg Geld abgehoben. Dort wurde sie von einem Mann angesprochen. Als sie später ihre Kontoauszüge überprüfte, stellte sie zwei illegale Abbuchungen fest. Der Unbekannte hatte sich unweit der Seniorin aufgehalten und offensichtlich mit einem Blick über ihre Schulter die Zugangsdaten zu ihrem Konto erspäht. Diese als „Schoulder-Surfing“ bezeichnete Betrugsmasche ist der Polizei bekannt. Der Mann habe kurze schwarze Haare gehabt und soll zwischen 25 und 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon unter 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.