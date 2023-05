Seit 2016 gehört der Firmenlauf zum Veranstaltungskalender in Landau. Die Mischung aus Sport, Spaß und Gemeinschaftserlebnis funktioniert gut. Der Andrang ist so groß, dass nur in Schichten gestartet werden kann.

Der Südpfälzer Firmenlauf ist eine Mischung aus Sportveranstaltung und Volksfest. Auf dem alten Messplatz machten sich am Mittwoch nach Feierabend die Hobbysportler warm – zwischen Foodtrucks und Open-Air-Bühnen, angetrieben von laut schallender Partymusik. 5310 Läufer aus über 230 Südpfälzer Betrieben hatten sich auf den Weg nach Landau gemacht.

Direkt ins Auge sprangen die Outfits der verschiedenen Gruppen: Da gab es eine Gruppe von Prinzessinnen, männliche und weibliche, die die fünf Kilometer in Tütüs runterjoggten, Postangestellte im typischen Gelb oder Bundeswehrsoldaten in Tarnfarben. Oder etwas minimalistischer, mit dem jeweiligen Firmenlogo auf der Brust und einem Spruch auf dem Rücken.

Treibende Beats auf der Strecke

Um 18.30 feuerte Bürgermeister Maximilian Ingenthron – vom Moderator „Lucky Luke der Südpfalz“ getauft – die Startpistole ab. Die Massen setzten sich in Bewegung, es dauerte ein paar Minuten, bis alle unterwegs waren. Auf dem Platz flanierten danach immer noch viele mit Startnummer herum. Das lag daran, dass es so viele Teilnehmer gab, dass der Start in Schichten ablaufen musste. Die Strecke verlief durch die Weinberge Richtung Godramstein, machte einen Schlenker zurück durch die Weststadt und endete auf der Straße An 44. Auf der Strecke sorgte ein mobiler DJ für zusätzliche Motivation. Gegen acht Uhr trudelten die Letzten ins Ziel ein. Die folgende Feiernacht war für die Teilnehmer der verdiente Lohn.

Der Firmenlauf wird von der Drogeriemarktkette dm veranstaltet, die mit 249 Läufern auch die meisten Teilnehmer ins Rennen schickte. Die APL Group, Hornbach und Diakonissen Bethesda Landau knackten ebenfalls die 200er-Marke. Daneben gab es noch Auszeichnungen in den Kategorien „Azubi Superstar“ und „Kreativpreis.“ Da ging es um die Betriebe, die die meisten Auszubildenden an den Start brachten: Das Jugendwerk St. Josef mit 85 Teilnehmern, Diakonissen Bethesda und das Elektronikzentrum der Bundeswehr nahmen hier die verbleibenden Treppenplätze ein. Beim Kreativpreis wird das beste Kostüm ausgezeichnet. Gewinner war der Rülzheimer Betrieb DBK, der auf Heizen und Klimatisierung spezialisiert ist und seine Läufer als Popcorn ins Rennen schickte.

Ein Kämpfer aus Kuhardt

Sonderlob und Bewunderung wurden dem Kuhardter Läufer Kim Wolf zuteil. „Was der junge Mann aus Kuhardt mit seiner Teilnahme am Fünf-Kilometer-Lauf körperlich und mental leistet, ist kaum zu ermessen. Denn aufgrund einer angeborenen körperlichen Behinderung konnte er zeitweise nicht einmal wenige Schritte gehen“, so Stadt Landau und Landkreis Südliche Weinstraße in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Es ist Wolfs zweite Teilnahme am Firmenlauf. „Nur kontinuierliches Training über Jahre hinweg machen mir den Start beim Firmenlauf, den ich zusammen mit dem MS Sport Reha-Team bestreiten werde, möglich“, sagte Wolf.