Wer Mietwohnungen baut, muss in Landau ein Drittel davon als bezahlbaren Wohnraum anbieten. Jetzt will ein Bauherr an zwei Stellen bauen, aber die preiswerteren Wohnungen nur an einer Stelle schaffen. Unterm Strich wäre es egal, doch das Bauamt und der Bauausschuss halten davon nichts. Die SPD hegt sogar einen schweren Verdacht.

Seit 2019 gibt es in Landau eine Quotierungsrichtlinie beim Mietwohnungsbau. Es war der erste Versuch, dem Wohnraummangel etwas entgegenzusetzen. Anders als das jüngste Zweckentfremdungsverbot, das Leerstände