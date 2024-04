Bei frühsommerlichen Temperaturen ist in Landau am Freitagvormittag erstmals seit sechs Jahren eine Baumesse eröffnet worden. Oberbürgermeister Dominik Geißler begrüßte die veranstaltende BaumesseE GmbH auf dem Neuen Messegelände. Besucher können sich nun bis Sonntag von 140 Ausstellern zu Fragen rund um Bauen und Wohnen beraten lassen. Zwischen überregionalen Anbietern finden sich hier auch zahlreiche Südpfälzer Firmen. „Nur aus Neugier“ sei sie hier, erzählt eine Besucherin. Sie müsse sich zunächst einen Überblick verschaffen. Zusammen mit anderen Besuchern kann sie vier gut gefüllte Zelte erkunden. Über ein Jahr habe die Planung in Anspruch genommen, wie ein Sprecher des Veranstalters berichtet. Nun werde am Wochenende eine fünfstellige Besucherzahl erwartet, ein Großteil davon am Sonntag. Direkt nach Abschluss der Baumesse würden dann die Planungen für die Baumesse in Landau im nächsten Frühjahr beginnen.ensi