In der Glacisstraße in Landau beginnen diese Woche noch die Bauarbeiten zur Umgestaltung. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Es geht um den Abschnitt zwischen Bismarck- und Friedrich-Ebert-Straße. Die Arbeiten sollen im Oktober 2025 beendet sein. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro. Erneuert erneuern Kanäle, Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen. Energie Südwest legt Fernwärmeleitungen. Die Straße wird in drei Bauabschnitten umgebaut, jeder soll sechs Monate dauern. Ende September geht es an den Teil zwischen Friedrich-Ebert- und Moltkestraße, Ende März 2025 an den Abschnitt zwischen Cornichon- und Bismarckstraße. Der Umbau der Moltkestraße beginnt am 8. April und soll bis April 2025 dauern. Laut Verwaltung sollen beide Straßen umgestaltet werden, um eine höhere Aufenthaltsqualität, mehr Verkehrssicherheit, die Förderung des Fuß- und Radverkehrs sowie eine geringere Verkehrs- und Umweltbelastung für die Anwohnenden zu erreichen.