Na, erkennen Sie das Bild? Hinter der süßen Verführung steckt das berühmte Herzballon-Mädchen des britischen Streetart-Künstlern Banksy. „Das Originalbild steht für Sehnsucht, Zuversicht und Hoffnung. Das passt zu den jetzigen Zeiten“, findet Stefan Püngeler vom Restaurant Schneider in Dernbach, wo das Dessert seit einer Woche auf der Speisekarte steht. Stolz hat er uns die Kreation seiner Frau Michaela De Munno zugeschickt. Die gebürtige Italienerin lebt schon ihr halbes Leben in Deutschland. Ihre Ausbildung hat sie im Weinhaus Henninger in Kallstadt gemacht, bevor sie der Liebe wegen nach Dernbach gezogen ist, wo sie seit 2019 die Pâtisserie im Familienbetrieb der Püngelers macht. Und was verbirgt sich in dem süßen Kunstwerk? Der Luftballon ist mit Haselnussmousse gefüllt, Himbeeren finden sich als Sorbet, Gel und Sphäre, garniert mit weißer Ganache, karamellisierten Haselnüssen und „Schokoladenerde“.