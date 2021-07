Der SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler hat in einem Brief an die rheinland-pfälzische Verkehrsministerium Daniela Schmitt (FDP) darum gebeten, den neuen Korridor für die südpfälzischen Reaktivierungsprojekte zu nutzen. Wie berichtet, hat das Bundesverkehrsministerium zugesagt, die Kriterien für die Bewertung von Kosten und Nutzen von Bahnstrecken noch in diesem Jahr neu festzulegen. Künftig sollen Klima- und Umweltschutz, Aspekte der Verkehrsverlagerung und der Daseinsvorsorge mehr Gewicht bekommen. Hitschler und Südpfälzer Kollegen anderer Parteien treten seit Jahren für die Reaktivierung der Strecken Landau-Germersheim und Landau-Herxheim-Rülzheim ein. Der Bund hat Kommunen und Ländern empfohlen, die Grundsätze unter den neuen Vorzeichen bei der Erarbeitung und Planung von Projekten schon jetzt zugrunde zu legen.