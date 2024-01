Vier Personen haben sich am Mittwochmorgen bei einem Unfall an der Kreuzung zwischen B38 und der Kreisstraße Richtung Deutschhof verletzt. Dies berichtet die Polizei. Ein 74-jähriger Fahrer eines Mazda, der von Deutschhof kommend in Richtung Bundesstraße unterwegs war, wollte nach links in Richtung Oberotterbach abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Honda eines 81 Jahre alten Fahrers. Die vier Insassen der beiden beteiligten Autos, welche im Alter zwischen 64 und 75 Jahren sind, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von den Rettungskräften zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro. Die Straße musste nach dem Unfall wegen der Ölverschmutzung etwa für eine halbe Stunde gesperrt werden, erst nach den Reinigungsarbeiten wurde sie wieder freigegeben werden.