Die B10 bei Annweiler ist nach einem Unfall am späten Freitagnachmittag in Höhe der Abfahrt zur B48 voll gesperrt. Das hat die Polizei am frühen Abend auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar, hieß es. Die Ermittlungen laufen. Der Verkehr wird aktuell durch Annweiler geleitet.