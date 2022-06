Der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wird am Sonntag, 16. Oktober, gewählt. Das hat der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Eine mögliche Stichwahl würde am 6. November sein. Amtsinhaber Hermann Bohrer wird aus gesundheitlichen Gründen ein halbes Jahr früher in den Ruhestand gehen, und zwar im Mai 2023 . „Es liegt keine akute Diagnose vor, keiner muss sich Sorgen machen, aber ich habe den Rat meiner Ärzte ernst genommen“, teilte Bohrer in der Sitzung mit. Einzig die Grünen hatten um eine Verschiebung des Wahltermins auf den Januar gebeten, weil sie sich „gerne noch ein bisschen mehr Zeit gelassen hätten“.