Das Bündnis Verkehrswende Südpfalz fordert die schnelle Reaktivierung der Bahnstrecke Landau – Germersheim.

Die Strecke müsse bis zum Jahr 2029 zumindest in einen vorläufig betriebsbereiten Zustand gebracht werden, heißt es in der Mitteilung. Denn in diesem Jahr soll die Bahnstrecke Mannheim – Neustadt – Kaiserslautern – Saarbrücken grundsaniert und für sechs Monate gesperrt werden, betont das Bündnis. Umleitung im Norden sei möglich, falls sich die Strecke der Zellertalbahn „bis dahin wieder in einem normalen Betriebszustand befinden wird“.

Für den Süden bedeute das, dass eben die Ost-West-Verbindung Landau – Germersheim reaktiviert werden müsse. Eine positive Nutzen-Kosten-Bewertung liege vor, teilt das Bündnis weiter mit. „Bis 2029 ist der Zeitraum möglicherweise zu knapp bemessen, um alle für eine vollständige Reaktivierung erforderlichen Planungsverfahren auszuführen.“ Es wäre dann aber mutmaßlich möglich, einen Zug pro Stunde und Richtung von Saarbrücken über Homburg, Zweibrücken, Pirmasens, Landau und Germersheim nach Mannheim zu führen. Über Pirmasens könne auch Kaiserslautern erreicht werden. Dort bestehe nämlich „gleichfalls als Voraussetzung, dass die Reaktivierung zwischen Homburg und Zweibrücken vor 2028 beendet sein wird“.

Das Bündnis für Verkehrswende Südpfalz besteht eigenen Angaben zufolge aus sieben Organisationen aus der Region. Man setze sich seit März 2021 „für den dringend notwendigen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs mit Bussen und Bahnen in der Südpfalz ein“, teilt Michael Wünstel für das Bündnis mit.

Termin

Das Bündnis lädt zudem für Donnerstag, 15. Februar, 20 bis 21.30 Uhr, zu einer Online-Videokonferenz zum Thema Reaktivierung der Bahnstrecke Landau – Germersheim mit der Landtagsabgeordneten Lea Heidbreder (Grüne) ein. Anmeldung per E-Mail an info@verkehrswende-suedpfalz.de.