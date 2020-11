„Hallo Kinder – Santa Claus erzählt zu Bildern von Thomas Nast“ heißt das dritte Buch des ehemaligen Landauer Grundschulleiters und großen Nast-Fans Hans-Joachim Schatz. Nachdem die 300 Exemplare im Dezember 2019 vergriffen waren, gibt es jetzt eine zweite Auflage. Das Büchlein ist in der Buchhandlung Trotzkopp, in der Lotto-Annahmestelle Braun in der Landauer Marktstraße 32, in Edenkoben in der Buchhandlung Lesebär oder beim Autor, Telefon 06323 980021, erhältlich. Schulen bietet Schatz einen Stick zum Projizieren der Santa-Claus-Illustrationen auf Leinwand an. Die Bilder erscheinen in gleicher Reihenfolge wie im Buch.