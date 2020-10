Aus Sicherheitsgründen werden in Annweiler Baumpflegearbeiten ausgeführt. Wie Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried mitteilt, werden am Radweg entlang der Eußerthaler Straße abgestorbene Bäume gefällt. Im Gewerbegebiet werden Weiden gekürzt beziehungsweise gefällt. „Es wird versucht, die Weiden auf den Stock zu setzen. Das heißt, mindestens zwei Meter hohe Stümpfe sollen stehen gelassen werden“, so Seyfried.