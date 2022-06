Am Mittwochmorgen ist beim Essinger Kreisel ein Auto in Brand geraten. Gegen 9 Uhr bemerkte der 40-jährige Autofahrer eine starke Rauch- und Flammenentwicklung, stoppte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand und verließ dies unverletzt. Die Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt. Die L542 war für etwa 40 Minuten gesperrt.