Eine 87-Jährige hat sich am Montag Vormittag in der Queichheimer Hauptstraße mit ihrem Auto mehrfach überschlagen. Laut Polizei kam sie von der Innenstadt. Ein 51-Jähriger hatte ihr mit seinem Volvo von der Schneiderstraße kommend die Vorfahrt genommen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Vermutlich sei es dem angelegten Sicherheitsgurt zu verdanken, dass die Frau lediglich leichtere Verletzungen davon getragen habe. Zur Sicherheit wurde sie dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Neben den beiden Fahrzeugen wurden auch ein Zaun und ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Straße war für 30 Minuten gesperrt.