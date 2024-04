Ein 32-jähriger Südpfälzer hat am Sonntag bei einem Unfall auf der A65 in Richtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Insheim bei seinem Auto einen wirtschaftlichen Totalschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann bei dem Regen zu schnell unterwegs. Folge: Aquaplaning. Der Mercedes brach aus und fuhr sowohl gegen die linke als auch die rechte Leitplanke, bevor er zum Stehen kam. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, auch die Betriebsstoffe traten aus. Die Insassen blieben unverletzt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen, berichtet die Polizei weiter. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.